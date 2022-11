Les supporters sénégalais de Casablanca ont suivi avec attention leur premier match de coupe du monde, opposant leur équipe à celle des Pays-Bas, lundi 21 novembre. Malgré une première mi-temps tendue mais au score nul, les Lions de la Teranga se sont pris deux buts en fin de match. Reportage.

Aux abords du marché sénégalais de la médina de Casablanca, des commerçants ont installé des écrans pour supporter leur équipe qui a affronté lundi les Pays-Bas. Les cafés aussi sont pleins des supporters sénégalais. Habillés des maillots et accessoires jaune, rouge, et vert, ils croyaient fortement en la victoire des Lions de la Teranga, sacrés cette année en Coupe d’Afrique.

« C’est un match extraordinaire car les gens pensaient qu’avec l’absence de Sadio Mané, le match n’allait pas être à la hauteur, mais on a eu plus de passes de balle et on a été plus offensifs qu’eux », témoigne l’un d’entre eux à la mi-temps.

« On est un peu stressés, ce n’est pas facile avec le manque de Sadio Mané, ils ont beaucoup donné dans cette première mi-temps, j’espère que lors de la deuxième on va marquer un but », dit une commerçante qui regarde le match depuis son échoppe.

Une première mi-temps tendue où aucune balle n’a réussi à passer de chaque côté. Mais les Pays-Bas ont arraché une victoire 2-0 dans les toutes dernières minutes du match. Une déception immense pour les Sénégalais.

« C’est difficile de perdre pour le premier match », raconte un supporter, attristé. « Je pense que certains joueurs manquaient d’expérience », analyse un autre.

« Dans l’ensemble, ca s’est bien passé même si on a perdu, on attend le deuxième match », espère encore un autre supporter. « Pour la prochaine fois, on attend une victoire car toute l’Afrique est derrière… Maintenant, on est là pour le Maroc, au moins qu’il sauve l’Afrique! », conclut un dernier.