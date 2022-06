Premier triathlète marocain à avoir participé aux Jeux Olympiques, à Tokyo en 2021, Mehdi Essadiq était l’ambassadeur de la première édition du Tamuda Bay Eco Triathlon (28-29 mai), une course populaire alliant passion du sport et respect de l’environnement. Rencontre.

« L’essentiel est de terminer la course, prenez du plaisir. Le triathlon, c’est un sport qu’on fait avant tout pour le plaisir, profitez du paysage et de l’endroit », a encouragé Mehdi Essadiq, au début de l’épreuve « Olympic » du Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET), samedi 28 mai dernier, à Mdiq.

Premier triathlète marocain à avoir participé aux Jeux Olympiques, l’été dernier, à Tokyo, Mehdi Essadiq était l’ambassadeur de la première édition du TBET qui a regroupé le weekend dernier quelque 500 triathlètes dans la région de Mdiq-Fnideq. Une course populaire et écologique marquant le début de la reprise des triathlons au Maroc après deux années de restrictions sanitaires.

« Je suis vraiment impressionné déjà par l’endroit. Je suis de la côte Atlantique donc c’est très rare que je vienne dans cette région; et voir toutes ces nouvelles personnes qui se mettent au triathlon me fait vraiment chaud au cœur », témoigne le sportif originaire de Kenitra.

« Le triathlon loisirs en plein boum »

« Le triathlon est un sport en plein air qui respecte la nature donc c’était vraiment important pour moi d’accompagner cette première épreuve, surtout après l’année des Jeux Olympiques. La communauté des triathlètes s’agrandit et je voulais soutenir ce nouveau départ pour le triathlon au Maroc », s’est enthousiasmé Mehdi Essadiq qui affirme que ce sport « a un très bel avenir au Maroc », particulièrement au niveau loisirs qui est « vraiment en plein boum ».

En effet, le Maroc s’est doté d’une fédération royale de triathlon en 2019 mais a été coupée dans son élan quelques mois après à cause de la pandémie de covid-19. Le royaume se démarquait toutefois déjà par ses coupes continentales annuelles.

« Le covid a vraiment cassé la dynamique car avant la pandémie, nous étions le seul pays africain et l’un des seuls au monde à organiser trois ou quatre coupes continentales dans l’année: Larache, qui est la ville historique du triathlon au Maroc; Agadir, également grande ville du triathlon au Maroc; Rabat et récemment Dakhla. Quatre villes avec des compétitions internationales où se retrouvaient les meilleurs mondiaux », raconte le triathlète de haut niveau.

Les compétitions reprennent petit à petit avec les courses nationales comme celle de Martil le 15 mai dernier, première étape du championnat du Maroc, puis avec le Tamuda Bay Eco Triathlon et en juin prochain une course continentale qui aura lieu à Larache, poursuit Mehdi Essadiq.

Agé de 36 ans, le triathlète olympique vient de prendre sa retraite sportive après 20 ans de carrière sportive de haut niveau et un palmarès impressionnant: premier triathlète marocain à participer aux JO à Tokyo en 2021 (arrivé 44e en 1h53min25sec); médaille d’or aux Championnats d’Afrique en relais mixte en 2021 (Egypte); plusieurs fois médaille d’argent et de bronze aux Championnats d’Afrique et à la Coupe d’Afrique entre 2010 et 2019.

Sport et santé mentale

Mehdi Essadiq reprend ainsi son métier de psychiatre à temps plein sans pour autant abandonner le milieu du triathlon car son objectif est d’allier les deux disciplines: sport et santé mentale. « Un sujet un peu tabou », constate Mehdi Essadiq, également addictologue et psychothérapeute, exerçant à Rabat.

Le triathlète olympique se donne pour mission d’accompagner les sportifs de haut niveau, en particulier sur le volet équilibre psychologique, un projet sur lequel il compte travailler en collaboration avec la fédération royale marocaine (FRMTRI).

« La parole s’est libérée. De grands sportifs commencent à parler de leurs dépressions, leurs souffrances psychologiques et sociales; il y a pas mal de changements à échelle internationale dans le secteur sportif concernant l’accès aux soins psychiques et l’accompagnement psychologique. Nous allons essayer d’être précurseurs et de ne pas attendre que ça se passe à l’étranger pour le faire au Maroc », ambitionne le médecin qui fait partie du comité des athlètes de la Fédération internationale de triathlon, en anglais International Triathlon Union (ITU), renommée World Triathlon en 2020 et basée en Suisse.

« C’est dans ce sens que je vois les choses désormais: défendre les athlètes au niveau de la fédération internationale et aussi à échelle locale », conclut le professionnel médico-sportif.

Organisée par Smart Sport Consulting, sous l’égide de la FRMTRI et en collaboration avec les autorités locales, le première édition du Tamuda Bay Eco Triathlon s’est clôturée dimanche 29 mai, à Mdiq, dans la joie et la bonne humeur, après deux ans d’arrêt des compétitions.

En tête du podium dans la catégorie « Olympic », on cite Yahya Benchekroun avec un score de 2h13min50sec et Laure Radisson qui a fini le parcours en 2h35min32sec.

Otmane Benhlima, fondateur de l’événement, s’est dit satisfait de ce lancement et ambitionne de lui donner une portée internationale. L’an prochain, la seconde édition devrait accueillir cette fois-ci plus de 2000 athlètes.