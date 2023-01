Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le footballeur marocain international Adel Taarabt a raconté une anecdote insolite de sa carrière: le coup d’Etat guinéen en 2021 alors que les Lions de l’Atlas sont sur place pour un match qualificatif au mondial 2022.

«On va jouer en Guinée. Qu’est-ce qui se passe? Coup d’Etat. Je me lève la nuit, j’entends des kalash de partout. Les Marocains ne nous ont pas dit à nous, mais moi la nuit, j’entends que ça tire. Je me lève à 6 heures du matin, le mec me dit ‘personne ne sort de l’hôtel, coup d’État, ils ont renversé le président!’», raconte Adel Taarabt dans une vidéo partagée sur Twitter.

En septembre 2021, à l’occasion d’un match qualificatif au mondial du Qatar 2022 qui a lieu en Guinée, les Lions de l’Atlas sont forcés de quitter le pays en urgence à la suite d’un coup d’Etat qui a mené à la capture du président Alpha Condé, la dissolution des institutions et l’instauration d’un couvre-feu dans tout le pays.

Quand Taarabt raconte le coup d’État en Guinée 🇬🇳 😂 pic.twitter.com/cXaSRCLI9U — SOCCER212 (@SCCR_212) January 20, 2023

« Cela veut dire 24h enfermés dans l’hôtel, impossible de sortir du pays », renchérit-il, ne cachant pas sa frayeur. « Le pire c’est qu’on est dans les hôtels, tu vois les mecs qui y travaillent et tu te dis que maintenant qu’ils n’ont peur de personne, ils peuvent te faire la peau ou n’importe quoi. Ils se disaient ‘on peut les menacer’… », explique-t-il.

Finalement, les Lions de l’Atlas ont pu être rapatriés sains et saufs. « On avait la chance de voyager en jet privé, ça veut dire que notre avion nous attendait, ce n’est pas comme les avions de ligne », rassure le joueur. « Les mecs nous ont donné l’ordre de quitter le pays à 18h. On a pris le bus, toute la population était dehors. Cela veut dire que si le but s’arrêtait, on était mort! »

« Je pense même que le mec a dû écraser des gens, il ne s’arrêtait pas », se souvient Taarabt qui poursuit avec la montée dans l’avion en urgence et sans contrôle sécurité, « on est monté en courant dans l’avion, dix minutes après, on était en l’air ».

« J’ai dit hamdullah, mamma mia, on serait resté ici… », imagine le footballeur évoluant actuellement comme milieu de terrain dans le club émirati Al Nasr Sports Club.