Vidéo. Liga: le Getafe de Fajr arrache un nul du Camp Nou face au Barca

Le FC Barcelone n'a pas fait mieux qu'un nul face à Getafe (0-0) sur sa pelouse, lors de la 23e journée de Liga.

Cette rencontre manquait de rythme et la défense très solide mais très basse de Getafe n'a pas aidé. En première période, les Blaugrana, comme à leur habitude, ont rapidement mis le pied sur le ballon, et cela jusqu'à la fin du match (79% de possession). Sans vitesse, les hommes d'Ernesto Valverde ont surtout fait tourner le ballon en essayant de contourner le bloc défensif adverse, en vain. En face, Getafe s'est tout de même créé quelques occasions en partant en contre, grâce notamment à Angel (40e). Les visiteurs ont laissé peu d'espaces aux Barcelonais, qui ont vu le but de Suarez être refusé (44e) pour une position de hors-jeu, sur un coup franc de Messi.

Getafe peut remercier Guaita

Au retour des vestiaires, ont s'attendait à voir plus de spectacle et de rythme côté barcelonais, on l'a eu (un peu) à partir de la 56e minute et l'occasion de Luis Suarez. Derrière, les locaux ont poussé en multipliant les offensives à l'image de Yerry Mina de la tête (76e) et de Messi du gauche (80e), sans jamais trouver la faille, la faute à un Guaita en grande forme. Le portier de Getafe a tout repoussé et a véritablement écœuré des attaquants barcelonais dépités. Les entrées en jeu d'Iniesta et de Paulinho au milieu puis de Dembélé, de retour à la compétition, en attaque n'ont rien changé. Barcelone n'était pas dans un grand jour, tout l'inverse du gardien adverse, qui permet à Getafe de rapporter un point précieux du Camp Nou.

Depuis le début de la saison, c'est seulement la deuxième équipe, après le Celta Vigo (2-2 le 2 décembre), qui ne s'incline pas sur la pelouse des Blaugrana en Championnat. Sacrée performance. Au classement, les Catalans restent l'incontestable leader de la Liga (59 pts), avec sept longueurs d'avance sur l'Atletico Madrid (2e, 52 pts). Au milieu de tableau, Getafe monte à la 10e place (30 pts) et se rapproche des places européennes.