S’exprimant sur la victoire du Maroc face à la Belgique en phase de poules du Mondial 2022, des propos de l’ancien international français Frank Lebœuf ont créé la polémique sur la Toile, jugés condescendants et empreints de méconnaissance.

Les Lions de l’Atlas ont réalisé dimanche un exploit dont le peuple marocain se souviendra longtemps: battre la Belgique, seconde du classement Fifa, en phase de poules du Mondial 2022 (2-0). Une belle performance qui a suscité de nombreux commentaires à travers les médias de tout horizon, notamment celui de Frank Lebœuf qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

Sur le plateau du média spécialisé ESPN FC, l’ancien footballeur international français a manifesté sa joie pour l’équipe marocaine d’une façon jugée maladroite, condescendante et teintée d’une grande méconnaissance par de nombreux internautes.

« Je suis tellement content pour le Maroc. Je pense que c’est peut-être difficile pour les gens qui nous regardent de placer le Maroc sur une carte. C’est un petit pays, une sorte de pays pauvre, beaucoup de gens souffrent », introduit Lebœuf avec enthousiasme, en anglais, face aux autres commentateurs. « Petit pays », « pays pauvre », gens qui « souffrent »… S’il était bien parti, sûrement avec de bonnes intentions, Lebœuf entame une description du Maroc qui n’a pas beaucoup plu.

C’est l’arrogance française. Il se sent supérieur. C’est aux marocains de prouver le contraire a ceux, très nombreux, qui pensent comme lui. Et c’est en travaillant dure pour développer le pays qu’on arrivera a se faire respecter. — RealPolitik (@Reap_YouTube) November 29, 2022

Ce ne sont pas des propos diffamatoires mais remplis de méconnaissance du foot et de paternalisme déplacé . Il ne sait pas si l’Écosse à joué une coupe du monde 😂

Il faut que tu prépares mieux tes émissions Franck , un peu de respect merci — El Principe (@El_Hombrecito) November 29, 2022

Petit pays alors qu’on fait deux fois la France — Jalal 🇧🇪🇲🇦 (@aghmakh) November 29, 2022

Certains n’ont rien vu de diffamatoire dans son discours, d’autres notent une certaine « arrogance », des mots pétris de « paternalisme déplacé » ou encore de « méconnaissance ». En effet, Lebœuf déclare que « la plupart des joueurs viennent de France et ont la double nationalité ». Si la plupart des joueurs ont certes une double nationalité, ils ne sont que deux à être franco-marocains: Romain Saïss et Sofiane Boufal (sans compter Amine Harit, écarté de la sélection à cause d’une blessure).

Et d’ajouter: « Ils se battent pour leur pays parce que c’est un pays fantastique à la culture riche. Vous ne pouvez pas imaginer la réaction sur place. Battre la Belgique, deuxième dans le classement FIFA, c’est absolument fou. J’ai des frissons rien que d’y penser parce que je sais ce que ça représente pour mes amis au Maroc. (…) C’est quelque chose dont ils se souviendront à jamais ».

Frank Lebœuf poursuit sa maladresse et son erreur en prétendant que l’Ecosse n’a jamais participé à une Coupe du monde de football. « C’est un réel exploit qu’ils ont réalisé. (…) Personne ne s’y attendait. C’est comme si l’Ecosse arrivait en Coupe du monde… je ne sais pas si c’est déjà arrivé… (Non, lui répond son voisin), et bien ce serait comme si l’Ecosse passait avec deux ou trois fois moins de chances; donc c’est absolument incroyable ce qui est en train de se passer en ce moment », dit-il, toujours avec le même aplomb.

Ce pays du Royaume-Uni a pourtant bien participé huit fois aux Mondiaux des années 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 et 1998. L’équipe du Maroc l’avait même affronté en 1998, décrochant un 3-0 sans appel. Frank Lebœuf ferait donc bien de réviser sa culture footballistique.