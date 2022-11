A la suite de ses propos sur le Maroc jugés condescendants par de nombreux internautes, l’ancien footballeur international français, Frank Lebœuf, présente ses excuses.

🎥 | Franck Leboeuf présente ses excuses après ses propos sur le Maroc : pic.twitter.com/rNKguTBv96 — DM SPORT (@dmsportma) November 30, 2022

« J’ai reçu des insultes et des menaces de morts sur la Toile. Jamais au grand jamais je n’ai voulu insulter le Maroc. Donc si certains se sont sentis insultés parce que j’ai nommé le Maroc petit, je suis désolé, c’est parce que je parlais du football », dit-il dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter DM SPORT.

Sur le plateau du média spécialisé ESPN FC, l’ancien footballeur international français a manifesté sa joie pour l’équipe marocaine qui a battu dimanche la Belgique d’une façon jugée maladroite, condescendante et teintée d’une grande méconnaissance par de nombreux internautes.

« Si j’ai dit qu’il était pauvre, oui il y a des gens riches, très très riches même, mais moi j’ai été au Maroc une dizaine de fois je pense dans ma vie et il ne me semble pas avoir vu des gens super riches partout. Je suis désolé si ça vous a choqués. Mais mes propos n’étaient surtout pas pour dénigrer. C’était au contraire de mettre en avant l’exploit des joueurs marocains et ce qu’ils avaient fait », ajoute-t-il, précisant également s’être « trompé sur la double nationalité et je suis vraiment vraiment désolé ».

« J’ai dit que le Maroc était difficile à placer sur une carte, pour les Américains, c’était une chaine de télé américaine et il faut savoir que dans certains Etats, on ne sait même pas que Paris est la capitale de la France, on pense que Paris est la capitale de l’Europe. Donc encore une fois je ne dis pas ça pour dénigrer le Maroc que je trouve extraordinaire, je trouve que ce que les joueurs font est fantastique, donc si j’ai heurté des gens, je veux vraiment m’en excuser », poursuit-il.

Et de conclure: « Ce n’est surtout pas du racisme, alors là n’importe quoi, c’est surtout pas pour dénigrer parce que encore une fois, j’aime ce pays, j’y suis allé plusieurs fois, je trouve qu’il y a une culture extraordinaire, donc amis marocains, excusez-moi si je vous ai heurtés, je ne le ferai plus, ça c’est sûr, mais je suis vraiment désolé. »