Vidéo. Intiesta, les larmes d'un dieu

Andrés Iniesta, a annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse son départ du FC Barcelone.

«Cette saison sera ma dernière au Barça», a déclaré le capitaine du Barça. Le Catalan, très ému a remercié toutes les personnes qu'il a côtoyé au club et qui l'«ont rendu meilleur de jour en jour». Il a également salué les supporters («Ils m'ont accompagné dans les bons et dans les mauvais moment») et remercié ses parents, sa femme et sa famille : «Il y a 22 ans, nous sommes venus en voiture et aujourd'hui , ils sont ici avec moi. Pendant ces 22 ans, j'ai rencontré une personne merveilleuse ma femme et maintenant, nous avons trois trésors.» Iniesta a conclu que ses années barcelonaises ont fait de lui un meilleur joueur, mais aussi un meilleur homme.

