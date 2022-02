Le nouveau siège de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) a été inauguré mercredi à Rabat, dans le sillage de l’assemblée générale de l’instance africaine tenue le 25 octobre 2020 et marquée par l’élection à sa tête de Bouchra Hajij, présidente de la Fédération royale marocaine de la discipline.

La cérémonie d’ouverture de cette infrastructure d’envergure s’est déroulée en présence, notamment, de Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Ary Graça Filho, président de la Fédération internationale de volleyball (FIVB), Joao Da Costa, premier vice-président de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), Kamal Lahlou, premier vice-président du Comité national olympique marocain et membre du comité exécutif de l’ACNOA et Bouchra Hajij ainsi que des membres du corps diplomatique accrédités à Rabat.

S’exprimant à cette occasion, Benmoussa a affirmé que la présence de Graça Filho à cette cérémonie est un signal fort de l’importance de la coopération entre l’instance africaine et la fédération internationale de la discipline dans le dessein de développer ce sport au niveau africain.

Dans ce contexte, il a relevé que l’inauguration de ce nouveau siège est une occasion idoine pour mettre en valeur le rôle du sport dans le rapprochement entre les pays du continent, soulignant le rôle capital que joue le sport au sein de la société à travers l’intégration, la lutte contre la marginalisation sociale et la consécration des valeurs d’amitié et de fraternité entre les peuples.

Notant que la jonction entre le sport et l’éducation nationale au sein du gouvernement marocain est porteuse d’un message sans équivoque, démontrant ainsi la place centrale du sport dans l’enracinement des valeurs de citoyenneté parmi les jeunes, Benmoussa a estimé que le développement du sport en Afrique est tributaire de la généralisation du concept du sport chez les jeunes et l’ouverture sur le sport scolaire.

« Le volleyball bénéficie d’une place de choix auprès des jeunes »

Sous cette rubrique, Benmoussa a indiqué que le volleyball, en tant que sport olympique et populaire, bénéficie d’une place de choix auprès des jeunes, d’où l’importance qu’accorde son département au sport et au sport scolaire.

De son côté, Bouchra Hajij, présidente de la CAVB, a estimé que l’inauguration de ce nouveau siège vise la mise en place d’un cadre de travail permettant aux composantes du volleyball africain d’échanger et de se pencher sur les moyens de développer cette discipline.

Elle a souligné que depuis son élection à la tête de l’instance continentale en 2020, elle a oeuvré pour le développement, tous azimuts, du volleyball dans le continent, à travers le lancement de plusieurs chantiers, dont la constitution d’une équipe administrative efficace et forte capable de réaliser les plans d’actions tracés.

Quant au président de la FIVB, il a encensé les efforts consentis par la présidente de la CAVB afin de promouvoir le volleyball et le beachvolley en Afrique, se disant confiant que l’avenir de ce sport en Afrique sera plus radieux.

Faisant part de son appui à la CAVB afin de réaliser ses objectifs, il a appelé toutes les confédérations africaines à prêter main forte à Hajij afin de pouvoir développer ce sport.

Bouchra Hajij avait été élue présidente de la CAVB en octobre 2020 pour la période 2020-2024, lors d’une assemblée générale tenue par visioconférence.