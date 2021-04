Le club londonien de Chelsea s’est qualifié samedi pour la finale de la Coupe d’Angleterre de football en prenant le dessus sur Manchester City (1-0) à Wembley, grâce à un but de l’international marocain Hakim Ziyech.

Après un premier but annulé en tout début de match (6è) sur hors-jeu, l’international marocain est parvenu à inscrire la seule réalisation de la rencontre (55è) sur un centre parfait de Timo Werner. Les coéquipiers de Ziyech ont failli enfoncer le clou dans les arrêts de jeu à la faveur d’un but annulé de Pulisic, également pour hors-jeu. Les Blues affronteront, le 15 mai, le vainqueur entre Leicester City et Southampton qui s’affrontent dimanche en seconde demi-finale de la FA Cup.

Du côté des Citizens, la sortie du capitaine belge Kevin de Bruyne, après une blessure à la cheville droite en début de la seconde période, laisse planer le doute sur sa participation, le 28 avril au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions.