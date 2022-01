Le premier tournoi d’excellence de basket 3×3 au Maroc s’est fini en beauté, dimanche 23 janvier, avec la victoire serrée de l’AS FAR Rabat face à l’AMI d’Ifrane. Organisé par le géant des salles de sport, City Club, avec la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB), était retransmis en direct sur les réseaux sociaux depuis le complexe Mohammed V de Casablanca, touchant des millions de spectateurs.

« A travers cet événement historique, regroupant les meilleurs clubs du Maroc, l’objectif du groupe City Club est de démontrer que le privé peut s’ingérer dans le public et l’associatif. Dans le privé, on a l’obligation de réussir. En 2022, on constate que le basket a beaucoup évolué dans le monde et il est temps de hisser le basketball 3×3 à la hauteur de ce qu’il est capable de faire », a déclaré dimanche Jonathan Harroch, PDG du groupe City Club, au micro de H24Info.

Samedi 22 et dimanche 23 janvier, le groupe de sport leader sur le marché a organisé le premier tournoi d’excellence de basket 3×3, une variante du basket-ball, opposant deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq, sur un demi-terrain. Hormis le tournoi en lui-même, le public a ainsi pu assister à des concours de lancers-francs et de dunks. Considéré comme le « basket de rue », plus fédérateur et spectaculaire, ce format de basket est devenu discipline olympique aux derniers Jeux de 2020.

En compétition durant ce tournoi, 13 équipes de la division d’excellence: AMI (Ifrane), MTB (Tanger), IRT (Tanger), ASLL (Larache), MAS (Fès), RCB (Berkane), ACB, CRABB (Hoceim), WAC (Casablanca), RCA (Casablanca), FUS (Rabat), FAR (Rabat), ASS (Salé), KACM (Marrakech), Tantan, CPAM (Midelt) et une équipe du groupe CITY CLUB.

Malgré l’absence de supporters dans les gradins due à la pandémie, l’ambiance était au rendez-vous et les joueurs ont montré leur motivation à faire briller le basketball marocain pour la première fois dans ce type de tournoi. Selon Jonathan Harroch, sept millions de personnes ont assisté samedi à l’événement à travers les différentes plateformes de diffusion en ligne.

Après deux jours de tournoi, l’AS FAR Rabat s’est finalement imposée de justesse face à l’AMI Ifrane sur le score de 20 à 18. Les deux équipes ont gagné respectivement un chèque de 50.000 DH et 25.000 DH. Pour la troisième place du podium, MAS (Fès) a battu l’Ittihad de Tanger 15 à 13 et obtient un chèque de 15.000 DH. Après la victoire, Jihad Benchlikha, joueur de l’équipe militaire, a salué les organisateurs de ce tournoi et dit espérer la programmation régulière de ce genre d’événements.

De son côté, Mustapha Mustapha Aourach, président de la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB), a également manifesté sa joie pendant ce « grand tournoi issue de la coopération entre City Club et la fédération ». Et d’ajouter: « Il y a beaucoup de choses à faire avec City Club; on travaille ensemble pour organiser beaucoup d’événements sportifs dans le secteur privé. Cette année, quatre régions ont prévu d’organiser le même type de tournoi en 3×3 ». Le 15 février prochain, Jonathan Harroch a d’ailleurs confié qu’il fera « une annonce importante, qui donnera une autre dimension au basket marocain ».

Le président de la FRMBB a aussi informé de la reprise de programmation de championnats au Maroc, « avec une nouvelle méthode ». « On a changé beaucoup de lois pour améliorer le jeu du basket au Maroc et dans les deux ans à venir, on va voir un grand basket dans notre pays », a-t-il assuré, précisant travailler à la création dans chaque région d’une équipe de basket féminine.