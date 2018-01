Il aura fallu attendre la 67e minute pour que le Maroc ouvre son compteur but lors du match d'ouverture du CHAN qui l'oppose aux Morabitine de Mauritanie. Les premier et troisième buts à ont été inscrits par Ayoub El Kaabi, Ismail El Haddad a inscrit le deuxième but. Achraf Bencherki, entré en deuxième période, à marqué le quatrième et dernier but lors des arrêts de jeu.