L’équipe féminine de handball du Maroc a affronté l’équipe des Etats-Unis lors d’un match amical, jeudi 9 juin à 19h, à la Maison du handball, à Créteil, en banlieue parisienne. Il s’agit du premier match de présélection des joueuses qui participeront au Championnat d’Afrique des Nations (CAN), en décembre prochain, au Sénégal.

« Le Maroc dispose d’un vivier d’une quarantaine de joueuses binationales et 22 d’entre elles ont été sélectionnées pour ce match. Une majorité de filles d’Ile-de-France qui évoluent dans des clubs nationaux et deux joueuses espagnoles de niveau pro. Il s’agit du premier match en vue des sélections pour la CAN 2022 qui aura lieu en décembre, à Dakar. », raconte Sabrina Derdar, préparatrice physique de l’équipe nationale féminine de handball.

Un match amical qui présente donc un enjeu certain puisque c’est l’occasion pour les joueuses de démontrer au sélectionneur Kevin Decaux qu’elles ont le niveau pour être en équipe nationale.

« Un deuxième match aura lieu le weekend prochain dans le Sud de la France pour les filles de cette région et qui n’ont pas pu participer au premier. Il y aura un troisième match organisé au Maroc avec les joueuses locales. Enfin, un stage réunira la vingtaine de joueuses présélectionnées lors de ces matchs avant la liste de départ », poursuit Sabrina Derdar qui rappelle que « toutes les filles sélectionnées d’origine marocaine ont leur chance, qu’elles évoluent en championnat européen ou marocain ».

Sportivement, le Maroc s’est illustré hier face aux Etats-Unis avec le score finale de (22-24). « On a assisté à de belles actions de la part du Maroc pour une équipe qui ne se connaît pas forcément et qui a beaucoup changé depuis les Jeux Africains de 2019 », commente la préparatrice physique.

« L’équipe des USA est encore nouvelle (moins de deux ans), toujours en rodage, mais cette équipe a énormément évolué et proposé un jeu très propre et cadré sur le terrain. Malgré cela, l’équipe nationale marocaine a tenu tête en menant toujours le score », se réjouit-elle.

Et d’ajouter: « Le sélectionneur a donné du temps de jeu aux 22 filles sur le terrain pour pouvoir les analyser sur différents postes et façons de travailler, ce qui a mené a la victoire. »

Le vice-président, le secrétaire et le trésorier de la Fédération royale marocaine de handball ont fait le déplacement du Maroc spécifiquement pour venir supporter les filles pendant ce match d’ouverture des présélections à la CAN. « La fédération marocaine prend cette sélection pour la CAN très au sérieux. Ils étaient contents et fiers de l’image que les joueuses ont donné de leur pays », confie Sabrina Derdar.

Âgée de 40 ans, Sabrina Derdar est une ancienne joueuse de l’équipe nationale marocaine de handball féminin. Elle a participé aux Jeux Africains en 2019, et, grâce à ses qualifications dans le domaine, est devenue préparatrice physique au sein du personnel de l’équipe. À son palmarès, on note une double victoire avec l’équipe de l’US Nouaceur en Coupe du Trône et au Championnat du Maroc (Botola).