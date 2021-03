La sélection marocaine a pris le meilleur sur son homologue du Burundi sur le score de 1 but à 0, mardi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

L’unique but de la rencontre a été signé Munir El Haddadi (44è).

Le Maroc avait déjà assuré sa qualification pour la phase finale de la CAN après son match nul (0-0), vendredi dernier face à la Mauritanie, qui a validé, elle aussi, son billet pour la CAN suite à sa victoire, ce mardi, en déplacement chez la République centrafricaine (1-0).