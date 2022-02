Vahid Halilhodzic a tenu, ce jeudi 3 février 2021, au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, une conférence de presse, consacrée à la participation de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le technicien franco-bosniaque a dit ne rien regretter, mais déplore le manque de chance face à l’Egypte.

« Si Nayef Aguerd avait marqué son but, on n’en serait pas là aujourd’hui, en train de débattre », a lancé d’emblée Vahid Halilhodzic lors de sa conférence de presse consacrée au bilan de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique des Nations.

Le technicien franco-bosniaque a justifié ses choix tactiques et en assume les responsabilités. « Il y avait une stratégie. Si j’ai opté pour Munir El-Haddadi et Aymen Barkok, c’est qu’ils étaient prêts physiquement et mentalement pour ce match contre l’Egypte», a expliqué le coach.

Si sa stratégie n’a pas marché, c’est parce que, selon lui, le match n’a pas été fair-play. « Il y a eu énormément d’agressivité et d’incivilité durant cette rencontre», a-t-il dénoncé. Avant d’enfoncer le clou: «Si on était ailleurs qu’en Afrique, il y aurait au moins une dizaine d’expulsions».

Et c’est pour cette raison qu’il ne s’était pas exprimé en conférence d’après-match : «Je n’ai pas pu parler après le match, car il y avait beaucoup de tensions. J’ai assisté à un véritable chaos ».

Vahid Halilhodzic a reconnu toutefois la supériorité des Egyptiens. «Ils ont gagné sept fois la Coupe d’Afrique. L’Egypte reste une grande équipe», a-t-il dit. Si les Lions de l’Atlas n’ont pas pu en venir à bout, c’est parce qu’ils manquent d’expérience, a-t-il précisé.

Le coach national se dit, enfin, fier du parcours de l’équipe nationale et de la prestation de ses poulains:« Je suis optimiste pour l’avenir. On a une bonne équipe, un excellent collectif ».

Coach impopulaire

Les choix tactiques et le caractère difficile de Vahid lui ont ainsi valu énormément de critiques. Il est tellement impopulaire que lorsque l’équipe des locaux évoluaient en Coupe Arabe, la vox populi demandait déjà à ce qu’il soit remplacé par Houcine Ammouta.

Face aux Égyptiens, les joueurs de l’équipe du Maroc avaient eu la chance d’ouvrir la marque d’entrée de jeu. Pourtant, ils n’ont pas su conserver l’avantage, ni encore moins reprendre le match en main, péchant gravement dans le dernier geste. Halilhodzic lui-même l’a reconnu ce jeudi: «Ce sont les petits détails, les finitions dans les gestes qui nous ont coûté la victoire ».