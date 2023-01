Le club de Palmeiras a remporté la Supercoupe du Brésil, samedi en battant Flamengo 4-3, dans un match qui a reflété la grande rivalité entre les deux clubs qui ont dominé le football brésilien et sud-américain ces dernières années.

L’équipe Verte de Sao Paulo et toute nouvelle championne du Brésil a remporté un retour avec deux buts de Raphael Veiga et deux autres de Gabriel Menino, tandis que les Carioca, actuel champion des Libertadores, a inscrit deux buts par l’intermédiaire de Gabriel Barbosa « Gabigol » et Peter.

La victoire a permis à Palmeiras de remporter le premier titre de la saison lors de la rencontre entre les lauréats du championnat brésilien et de la Copa do Brasil, tout en se vengeant après la défaite subie en 2021, lorsque Flamengo, alors champion de la Ligue, l’a emporté aux tirs au but.

Il a également équilibré la domination du football brésilien entre deux clubs qui se battent pour l’hégémonie au Brésil depuis 2019 face aux paulistas. Au cours de ces quatre années, Flamengo a remporté onze titres, dont deux en Copa Libertadores, deux en Ligue et un en Copa do Brasil, alors que Palmeiras a décroché sept, deux en Libertadores, un de championnat et un autre de la Copa do Brasil.

La défaite a produit un goût amer pour Flamengo, qui s’incline à quelques jours de la Coupe du monde des clubs, qu’il disputera en février prochain au Maroc et dans laquelle il pourra affronter le Real Madrid en finale s’il remporte la victoire en demi-finale.

Le duel entre entraîneurs portugais a été remporté par Abel Ferreira, qui obtient son cinquième titre avec Palmeiras, au grand dam de Vitor Pereira qui disputait sa première finale en tant qu’entraîneur de Flamengo.

Dans le match disputé au stade Mané Garrincha de Brasilia devant 56.000 spectateurs et au cours duquel divers hommages ont été rendus à Pelé, en présence de deux des filles du triple champion du monde décédé en décembre, Flamengo a ouvert la marquant à la 30e minute avec un penalty de Gabigol après une faute contre l’uruguayen Giorgian de Arrascaeta.

Raphael Veiga a égalisé à la 39e minute après un jeu brillant de Dudú et auquel a également participé Endrick, le jeune joueur de 16 ans recruté par le Real Madrid et qui a disputé sa première finale avec l’équipe première de Palmeiras.

Gabriel Menino a marqué le deuxième but pour Palmeiras dans la seconde moitié de la première mi-temps avec un puissant tir du pied gauche de l’extérieur de la surface qui a permis aux paulistas de prendre le dessus avant la mi-temps.

Un autre but de Gabigol à la minute 5 de la seconde mi-temps a permis à Flamengo d’égaliser et d’espérer d’inverser le résultat.

Mais Palmeiras a marqué son troisième but à la 12e minute avec un penalty tiré par Raphael Veiga et après qu’Everton Ribeiro ait sauvé du bras à l’intérieur de la surface un tir d’Endrick, venu exhiber quelques jeux de qualité mais qui n’a pas été décisif avant d’être remplacé à la 20e minute de la seconde mi-temps.

Flamengo a de nouveau égalisé trois minutes plus tard avec un but de la talonnade de Pedro mais Palmeiras a plié le match à la 28e minute avec un superbe but de Gabriel Menino.