Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé par 1 but à 0 contre l’Association Sportive des FAR (AS FAR) au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, jeudi, à l’occasion de la 7e journée de la Botola Pro D1.

Le Wydad l’a emporté 1 but à 0 après avoir conclu la première partie sur un score nul. Les Rouges ont débloqué le compteur à la 61e minute avec l’unique but du match, signé Muaid Ellafi.

À la suite de cette rencontre, les Rouges, 19 points, se hissent à la première place du classement, alors que les Militaires demeurent à la sixième place avec 9 points.