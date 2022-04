L’international marocain, Achraf Hakimi s’est confié sur son adaptation et ses déceptions au Paris Saint-Germain…

Arrivé l’été dernier au PSG pour la somme de 60 millions d’euros, Achraf Hakimi a accordé une interview à Téléfoot où il a dressé son bilan annuel. L’émission sera diffusée en intégralité sur la chaîne TF1 le dimanche 17 avril.

La chaîne a dévoilé un premier extrait de l’émission, où «le Marocain dit tout».

« Il faut faire preuve de courage pour jouer au PSG » Rare dans les médias, @AchrafHakimi s’est livré en exclu à @JulienMaynard avant PSG-OM. Son adaptation, sa relation avec Mbappé, la déception de la LDC : le Marocain dit tout, dans une itw à retrouver dimanche à 11h ! pic.twitter.com/YYzLImxgAb — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 15, 2022

«Non, la pression, il n’y a pas à en avoir. On a des responsabilités en portant le maillot de Paris, parce que c’est un grand club, un club qui demande beaucoup d’exigence. Il faut avoir le courage de porter ce maillot et de jouer avec les meilleurs parce que c’est ton travail, ta passion, pour moi c’est ma passion et je crois que je n’ai pas la moindre pression. Je profite de ce que l’on fait, de ce que j’ai aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Le Marocain s’est également confié sur l’élimination du PSG en Ligue des Champions et sa relation avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont en effet très proches. « Nous sommes deux jeunes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe juste du temps ensemble. On s’apprécie l’un l’autre », avait confié, début mars, Achraf Hakimi au journal Le Parisien.