Le Canadien Stephen Ames s’est adjugé la 47e édition du Trophée Hassan II de golf, qui s’est déroulée du 6 au 11 février au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat.

Le Canadien a été sacré après avoir réalisé un total de 210 coups (9 sous le par). Il a devancé l’Australien Mark Hensby qui a réalisé un total de 215 coups (4 sous le par).

Cruising to win No. 3 🏆@StephenAmesPGA closes out a 5 shot victory at Trophy Hassan II. pic.twitter.com/qzYtKC6wZD

— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) February 11, 2023