À Tokyo les champions marocains ont décroché 11 médailles dont 4 en or, lors d’une participation marquante aux jeux paralympiques de Tokyo 2020, le drapeau du Maroc est hissé au pays du soleil levant.

Le Maroc a marqué l’histoire en atteignant la 30ème place sachant que le meilleur exploit des paralympiques marocains était une moisson de 7 médailles, cueillis aux Jeux de 2008 et 2016.

Kamal Chentouf, Abdeslam Hili, Zakaria Derhem et Ayoub Sadni,ont rapporté 4 médailles en or, alors que Fouzia Ksioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri, tandis que Hayat El Garaa, Saida Amoudi ainsi que l’équipe nationale de cécifoot, ont dédié au royaume 3 en bronze.

Avec un chrono de 2h21min43sec, Amine Chentouf porte la médaille d’or en signant un nouveau record paralympique. une 9ème participation du Maroc aux Jeux paralympiques restera gravée dans la mémoire des marocains, après les éditions de Séoul-1988, Barcelone-1992, Atlanta-1996, Sydney-2000, Athènes-2004, Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016.

Farid Loustik, le vice-président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées a annoncé avec fierté que la persévérance et la détermination représentent les éléments principaux de ce succès.