Le Lion de l’Atlas, Yassine Bounou, figure parmi les potentiels candidats pour remporter le prix du meilleur gardien de but lors des The Best FIFA Football Awards 2022. Alisson Ramses Becker, Thibault Courtois, Dominik Livakovic et Émiliano Martinez entre autres figurent eux aussi parmi les favoris.

Yassine Bounou, dit « Bono », est en lice pour les prochains Best FIFA Football Awards qui auront lieu le 27 février 2023, indique la FIFA.

Les prix récompenseront les réalisations du 8 août 2021 au 18 décembre 2022, précise la même source. Dans la catégorie de gardien de but masculin, plusieurs noms apparaissent pour succéder à Édouard Mendy, vainqueur de l’édition 2021.

Bien que favori pour ce prix, l’Argentin Émiliano Martinez, ayant remporté le gant d’or lors du Mondial 2022, a de sérieux concurrents, notamment le Belge et gagnant du trophée Yashin 2022, Thibaut Courtois, le Marocain Yassine Bono, sacré meilleur gardien de but de la Liga 2022 et le Croate Dominik Livakovic, qui a brillé lors de la Coupe du monde 2022.

La FIFA évoque également la légende allemande Manuel Neuer, le français Mike Maignan de l’AC Milan et Alisson, décrit par Jürgen Klopp comme le meilleur gardien de but du monde.