La légende du tennis, le Suisse Roger Federer, a annoncé dans un communiqué sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

Triste jour pour le monde du tennis. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier évènement ATP », a publié sur les réseaux sociaux Roger Federer, 41 ans, détenteur de 20 titres du Grand chelem durant sa longue carrière.

« De tous les cadeaux que le tennis m’a donnés au fil des ans, le plus grand, sans aucun doute, a été les gens que j’ai rencontrés en cours de route: mes amis, mes concurrents et surtout les fans », a-t-il confié.

« Les trois dernières années m’ont présenté des défis sous forme de blessures et d’opérations. J’ai travaillé dur pour retrouver une forme complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu’il m’a adressé ces derniers temps a été clair », poursuit la légende du tennis.

Roger Federer a joué plus de 1.500 matchs en 24 ans. « Le tennis m’a traité plus généreusement que je n’aurais jamais rêvé, et maintenant je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière », explique-t-il.