Tennis: la Tunisienne Jabeur de retour sur les courts

La star tunisienne du tennis, Ons Jabeur, a annoncé dimanche son retour sur les courts, après une « opération mineure », pour le tournoi WTA 1000 d’Indian Wells, qui débute mercredi.

« Si heureuse d’être de retour ! Merci pour votre soutien permanent ! », a tweeté la numéro quatre mondiale, avec une photo d’elle vêtue de noir et le pouce levé, sur un court du tournoi californien.

So Happy To Be Back! Thank you all for your continuous support 🙏🏼 #TennisParadise 🌴 pic.twitter.com/993Z6zer9g

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) March 5, 2023