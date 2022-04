Après deux ans marqués par la pandémie du Covid-19, le surf professionnel est de retour au Maroc en 2022 avec la première étape des Junior Qualifying Series de la World Surf League (WSL).

La World Surf League (WSL) Europe vient d’annoncer l’organisation du Junior Pro Morocco Mall, première étape de la saison des Junior Qualifying Series, à Casablanca du 4 au 8 mai 2022.

Les meilleurs surfeurs de la région Europe, âgés de 20 ans et moins, se retrouveront donc sur la plage d’Ain Diab pour l’ouverture de leur saison 2022 qui les mènera ensuite en Espagne, au Portugal et en France, entre autres.

Plus de 150 sportifs sont d’ores et déjà inscrits, y compris les vainqueurs du circuit junior européen 2021 Adur Amatriain (EUK) et Janire Gonzalez Etxabarri (ESP). Son attendus aussi: Sam Piter (FRA), Kai Odriozola (ESP) et Afonso Antunes (PRT) chez les hommes, ainsi que Lucia Machado (CNY), Aelan Vaast (FRA) et Juliette Lacome (FRA) chez les femmes.

La nouvelle génération de surfeurs marocains sera représentée par pas moins de 18 athlètes, dont les plus aguerris à la compétition Neil Aboufiras (MAR) et Tebbai Lilias (MAR).

L’enjeu de cette compétition sera la qualification pour les mondiaux juniors WSL. Seuls, les deux premiers et premières du classement européen à la fin de la saison seront qualifiés pour cette grande finale.

Le Maroc avait déjà accueilli trois éditions des Qualifying Series, à Casablanca de 2015 à 2017, ainsi qu’une compétition majeure à Taghazout Bay en 2020. Cette dernière était annulée en 2021 et 2022 à cause du Covid.