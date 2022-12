Les deuxième et troisième places du podium de cette manifestation sportive sont revenues respectivement à Anouar El Maadaoui et Mouad Ait Ounjar, tous deux de la ville de Marrakech.

Lire aussi: Vidéo. Le street workout fait des adeptes au Maroc

De son côté, Anas Aghighay, membre de l’association « Bidawa Barz », a indiqué, dans une déclaration similaire, que cet événement sportif est le premier du genre à se dérouler à Casablanca.

« Le street Workout est un sport émergent, et à travers cette compétition nous espérons que ce sport soit reconnu à l’instar des autres disciplines sportives », a-t-il dit.

« A travers cet événement, nous ambitionnons de susciter l’attention et l’intérêt des jeunes pour pratiquer ce sport au Maroc », a-t-il fait savoir.

Cette compétition, qui a connu la participation de jeunes issus des différentes régions du Maroc, a été l’occasion pour ces athlètes en herbe et passionnés de faire étalage de leurs talents et de contribuer à la promotion de ce genre de sports qui attire de plus en plus de pratiquants à travers le Royaume.