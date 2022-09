Deux anciens policiers et un lobbyiste franco-algérien vont être présentés dans la journée à un juge d’instruction parisien après l’ouverture jeudi d’une information judiciaire sur un possible trafic d’influence, soupçonné d’avoir bénéficié notamment au PSG, a indiqué le parquet de Paris.

Dans le détail, cette information judiciaire est ouverte pour « aide à l’entrée ou au séjour irrégulier, faux et usage de faux, corruption, trafic d’influence, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, complicité et recel, violation du secret professionnel, complicité et recel, accès frauduleux à un traitement de données, complicité et recel, vol, compromission du secret de la Défense nationale », selon le parquet de Paris.

Le trio, soupçonné d’avoir joué de ses relations pour transmettre à des institutions, dont le club de football, des informations sensibles et confidentielles, avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte en juillet 2021.

Les deux policiers entendus auraient notamment consulté des fichiers de police « pour obtenir des renseignements d’ordre privé comme des noms, des adresses et des numéros de téléphone » ou des antécédents judiciaires qu’ils auraient ensuite « monnayés », selon le Parisien.

Cette enquête aurait été ouverte sur la base d’informations découvertes au cours d’une autre enquête, celle visant le journaliste Alex Jordanov, auteur d’un livre dévoilant certaines méthodes de recrutement et de gestion des sources au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Il est mis en examen depuis juin pour divulgation du secret défense.

Autre protagoniste de ce dossier, Malik N., un ancien policier en fonction dans les services de renseignement (à la DCRI, devenue DGSI) puis engagé en 2018 comme référent-supporters au Paris Saint-Germain, est mis en examen pour des infractions d’atteinte au secret de la Défense nationale.

Malik N. est l’une des trois personnes présentées jeudi à un juge. Ses avocats n’ont pas commenté dans l’immédiat.

Le lobbyiste, Tayeb B., est cité jeudi dans Libération comme le personnage central d’une affaire liée au Qatar.

Selon le quotidien, cet homme aurait détenu des informations compromettantes pour l’émirat et pour Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et aurait été détenu pendant des mois au Qatar en 2020 dans des conditions inhumaines, avant d’accepter une transaction visant à troquer sa libération contre son silence.

Tayeb B. a déposé depuis deux plaintes à Paris en août, visant à obtenir la saisine d’un juge d’instruction, a indiqué une source proche du dossier, confirmant les informations de Libération.

L’avocat du lobbyiste n’a pas souhaité commenter dans l’immédiat.