La star du tennis Serena Williams a annoncé que « le compte à rebours » concernant sa retraite était « enclenché », mardi sur Instagram et dans une interview au magazine Vogue.

« Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C’est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu’on fait. Et Dieu que j’aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché », a expliqué l’Américaine de 40 ans, détentrice de 23 titres en Grand Chelem, disant vouloir « se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena ».

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9

— Vogue Magazine (@voguemagazine) August 9, 2022