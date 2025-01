De droite à gauche, le président de la RFEF, Pedro Rocha, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et le président de la FPF, Fernando Gomes, lors de la signature de la lettre d'intention conjointe, le 28 octobre 2023 au complexe Mohammed VI de football. © Map

Cette nouvelle année, le Maroc s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire sportive. L’occasion de faire le bilan de la précédente, marquée par plusieurs succès, mais également des échecs. Voici les faits marquants du sport national en 2024.

Records en Botola Pro

La saison 2023-2024 de Botola Pro D1 a été riche en records, chose que le championnat national n’avait plus connue depuis quelques années. Deux clubs sont sortis du lot: le Raja et l’AS FAR.

Le Raja de Casablanca a fini la saison de la plus belle des manières. Avec à leur tête l’allemand Josef Zinnbauer, les Verts ont été sacrés champions en ne concédant aucune défaite tout au long de la campagne. Une première historique. Le club a marqué les esprits malgré un début de saison peu convaincant, assorti de problèmes judiciaires de son ancien président Mohamed Boudrika.

Quant à l’AS FAR, qui a perdu la course au titre à une journée de la fin de la Botola, derrière le Raja, elle a battu un record important. Sous la houlette du Tunisien Nasreddine Nabi, les Militaires, après avoir dominé quasiment toute la saison, ont trouvé 65 fois le chemin des filets adverses, soit le record de buts réalisés en une seule saison.

Grâce à cette rude concurrence qui s’est prolongée jusqu’aux dernières journées du championnat, les deux clubs ont présenté un très haut niveau de football, tenant le public en haleine jusqu’au bout.

Les Lionceaux entrent dans l’histoire des JO

S’inspirant de leurs aînés en 2022, les Lionceaux de l’Atlas ont réalisé un exploit inédit au tournoi de football des Jeux olympiques de Paris. Après une entrée fracassante face à l’Argentine (victoire 2-1), les poulains de Tarik Sektioui, renforcés par Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi et Munir Mohamedi, ont mené une campagne impressionnante, avant de chuter en demi-finale contre l’Espagne (1-2).

Dans le match pour la médaille de bronze, Hakimi et ses coéquipiers ont tout simplement disposé de l’Egypte (6-0), décrochant la première médaille du Royaume dans le tournoi de football olympique. Soufiane Rahimi a pour sa part été sacré meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, loin devant ses poursuivants. L’attaquant est surtout devenu le premier joueur de l’histoire à scorer dans six matches olympiques consécutifs.

El Bakkali, la confirmation

Après sa première médaille d’or olympique à Tokyo, Soufiane El Bakkali a réussi une prouesse rarissime à Paris. Le natif de Fès est en effet devenu le premier athlète à enchaîner 2 médailles d’or sur 3.000m steeple depuis près de neuf décennies! Avant lui, seul le Finlandais Volmari Iso-Hollo y est parvenu en 1932 et 1936. Le Marocain, qui a d’ailleurs décroché la seule médaille d’or marocaine à ces JO 2024, a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du sport national et mondial.

L’exploit de Hicham Dguig et ses Lions

L’année dernière, Hicham Dguig et ses hommes ont remporté, devant leur public, la Coupe d’Afrique des Nations de futsal pour la troisième fois consécutive face à l’Angola (5-1). Les Lions de l’Atlas, qui ont inscrit pas moins de 37 buts dans la compétition, se sont ainsi qualifiés pour la Coupe du monde en Ouzbékistan, quelques mois plus tard.

Au Mondial, les Marocains ont atteint les quarts de finale. Mais ils ont été éliminés par le Brésil qui a d’ailleurs remporté la compétition. Ce fut la deuxième fois consécutive que le Maroc a atteint ce stade de la Coupe du monde de futsal.

LdC féminine: Lamia Boumehdi championne et l’AS FAR finaliste encore une fois

Lors de la quatrième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF, les joueuses de l’AS FAR ont atteint la finale pour la 2e fois de l’histoire du club. Mais les Militaires de Mohamed Amine Alioua n’ont pas pu venir à bout du TP Mazembe coaché par la Marocaine Lamia Boumehdi.

Au bout d’un match haletant au Stade El Abdi d’El Jadida, l’AS FAR a chuté sur le score de 0-1. Après seulement une année à la tête du TP Mazembe, Boumehdi a remporté la plus prestigieuse des compétitions interclubs du continent.

Néanmoins, Sanaa Mssoudy et Doha El Madani de l’AS FAR ont été sacrées respectivement meilleure joueuse et meilleure buteuse de la compétition. Quant Boumehdi, elle finira élue meilleure entraineuse de football féminin de l’année au CAF Awards à Marrakech.

CAN 2023: la débâcle

L’année 2024 a également eu son lot d’échecs. L’on peut notamment citer la campagne africaine des Lions de l’Atlas, en Côte d’Ivoire. Après l’épopée du Mondial, les supporters marocains s’attendaient à une Coupe d’Afrique des nations réussie de Walid Regragui, mais la déception fut très lourde.

Avec 7 points (2 victoires et un match nul), les Lions de l’Atlas ont fini leader de leur poule. Mais en huitièmes de finale, les choses se sont corsées pour eux. Face à l’Afrique du Sud, la sélection nationale s’est faite complètement renversée tactiquement (0-2), quittant ainsi l’aventure africaine prématurément.

Après cette débâcle, le sélectionneur national a été pointé du doigt par les supporters ainsi que les experts du ballon rond. Mais il a trouvé du soutien du côté du patron de la FRMF Fouzi Lekjaa, qui lui a renouvelé sa confiance.

Obtention de l’organisation de la Coupe du monde 2030

Au cours du mois de décembre 2024, le Maroc a été officiellement désigné, avec l’Espagne et le Portugal, pour organiser l’édition du centenaire de la Coupe du monde 2030. Un beau cadeau de fin d’année. Mais le Royaume avait déjà démarré ses grands chantiers pour accueillir ce rendez-vous, après que le Roi Mohammed VI avait annoncé en octobre 2023 que le Conseil de la FIFA a retenu à l’unanimité le dossier YallaVamos comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Plusieurs stades du Royaume sont actuellement en rénovation tandis que d’autres se sont vus carrément raser pour être reconstruits de zéro, à l’image du Stade Moulay Abdellah de Rabat. Parmi ses chantiers gigantesques, figure notamment le futur stade Hassan II, candidat pour accueillir la finale du Mondial. Avec une capacité de 115.000 places assises, il est annoncé comme le plus grand stade de football du monde.