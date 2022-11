Décalage horaire oblige, les matchs des Lions de l’Atlas coïncident souvent avec les heures de cours ou de travail. Certains ont installé des Fan Zone au sein même de leurs locaux, tandis que d’autres ont carrément libéré les élèves pour aller soutenir les Lions de l’Atlas.

Sur leurs téléphones ou sur un petit onglet à l’abri des regards, plusieurs sont les stratagèmes mis en place par les Marocains pour suivre les matchs de l’Equipe nationale en Coupe du monde. Mais certaines entreprises ont prévu le coup.

Des usines installées à Tanger, Kenitra et même Casablanca ont décidé tout bonnement d’accorder une matinée à leurs employés pour pouvoir regarder tranquillement le premier match des Lions de l’Atlas qui se mesureront aux Croates le mercredi 22 novembre à 11h (heure marocaine).

Nadia* travaille pour une multinationale dans ses locaux à Casablanca. Pas de permission de quitter le bureau, mais « les dirigeants ont condamné une des salles de réunion où ils ont installé un écran géant et ont décoré la pièce à l’occasion », nous explique-t-elle. « Avec les collègues, on a prévu de déroger à la règle, en venant vêtu du maillot de l’équipe au bureau », confie-t-elle tout sourire.

Lire aussi: Photos. Mondial-2022: dernier entraînement des Lions avant le match contre la Croatie

Youssef*, ingénieur travaillant à Casablanca, compte bien quitter les locaux de la boîte pour s’installer au café à côté à Bouskoura. « Les chefs ont promis d’être cléments, vu l’importance de cet événement pour nous », souligne-t-il.

Mais cette souplesse n’est pas appliquée par tous les employés. « Ils ne nous ont rien dit et depuis le début de cette coupe on regarde les matchs en cachette « , nous dit un Ilyas* travaillant pour une compagnie d’assurance installée sur le boulevard Mohamed Zektouni. « Hors de question de rater ça, j’irai au café regarder le match et s’ils ne sont pas contents, qu’ils me virent », nous dit un autre Casablancais.

Quant aux écoles et lycées, pas de règle générale ici encore. Toutefois, certains établissements ont été plus indulgents. Jamila a été notifié par le directeur du lycée que le cours de sciences physiques prévu de 10h30 à 12h30 a été annulé. Son fils a déjà prévu d’aller regarder le match avec ses camarades de classe.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas joueront leur premier match contre la Croatie, le mercredi 23 novembre à 11h (heure marocaine). Les hommes de Walid Regragui disputeront leur deuxième match contre la Belgique le dimanche 27 novembre à 14h au stade Al Thumama avant d’affronter le Canada le jeudi 1er décembre à 16h.

* Les prénoms ont été modifiés