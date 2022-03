Peugeot participe au Rallye Aicha des Gazelles avec un équipage 100% marocain et met à sa disposition le Landtrek, son nouveau pick-up.

Peugeot apporte son soutien à l’équipage marocain constitué de Mounia et Samia Terhzaz, deux sœurs amatrices de sensations fortes et d’aventures. Deux femmes dynamiques, passionnées de sports automobiles et désireuses de relever le challenge du Rallye Aïcha des Gazelles.

Peugeot met donc à la disposition de Mounia et Samia le Landtrek, son nouveau pick-up, pour les aider et les soutenir dans leur mission.

Ce modèle, qui répond à la fois à des besoins professionnels et familiaux, est endurant et fiable sur tous les terrains et par tous les temps, tout en étant au rendez-vous pour les loisirs de plein air.

Il présente l’un des meilleurs standards du marché avec une personnalité affirmée et une technologie embarquée de pointe tout en marquant la renaissance du pick-up Peugeot et en bénéficiant de tous les attributs forts de la marque.

Le nouveau pick-up Peugeot Landtrek vient ainsi compléter une offre de véhicules utilitaires de la marque réputée pour sa robustesse et son adaptation aux usages des clients sur le continent africain et ce depuis bientôt un siècle.

En s’associant au Rallye Aïcha des Gazelles, Peugeot s’inscrit également dans une démarche responsable et citoyenne. Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye raid au monde à s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne en ayant obtenu la certification norme ISO 14001 en 2010.

A travers son soutien à Mounia et Samia dans le cadre du Rallye Aicha des Gazelles, Peugeot réitère son engagement fort et permanent pour les femmes et leur rôle capital au Maroc, en soulignant leurs compétences et leur capacité à se surpasser, et également en mettant en avant des personnalités inspirantes pour l’ensemble des femmes marocaines.

Bon courage et bonne chance à Mounia et Samia…