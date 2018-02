Rabat approuve le "contrat ville hôte" pour la candidature du Maroc 2026

Le Conseil communal de Rabat a approuvé, lors d'une session extraordinaire tenue vendredi à Rabat, le "contrat ville hôte" relatif à la candidature du Maroc pour l'organisation de la coupe du monde de football 2026.

Liant la Fédération internationale de football association (FIFA), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la ville hôte, ce contrat contient l'ensemble des droits et obligations de parties en relation avec la compétition.

Selon un document du Conseil communal, ce contrat entrera en vigueur au moment où la FIFA et la FRMF contresigneront la version proposée par la ville hôte.

Le même document indique que ce contrat détaille notamment les obligations spécifiques de la ville hôte en matière de qualité de livraison de l’événement, des conditions d'application du contrat, de modification du cahier de charges de la ville hôte, ainsi que du respect ou de non respect dudit contrat selon l'estimation de la FIFA, la FRMF et la procédure éventuelle en dernier recours (nomination d'une tierce partie remplaçant totalement ou partiellement les autorités de la ville hôte).

Ce contrat développe, par ailleurs, le processus de sélection des villes hôtes, en particulier la possibilité de visites d'évaluation à la fois des stades et des villes, les critères techniques de sélection ( caractéristiques de la ville, stades, transport et hébergement ) qui aura lieu en 2021 au plus tôt.

Le document précise également le rôle de la ville hôte et l'articulation de cette dernière avec toutes les parties prenantes locales (autorité du stade, du lieu de l'entrainement, de l'aéroport et des hôtels), ainsi que la gouvernance et la communication à mettre en place.

Lors de cette session, le Conseil a également approuvé la décision de l'affectation et l’expropriation du foncier nécessaire à l'extension de la rue Helsinki à Hassan.