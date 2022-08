Le licenciement du coach Vahid Halilhodzic a été rendu officiel, mais son successeur n’a pas encore été dévoilé. Un favori semble toutefois se dégager ; l’ancien entraineur du Wydad, Walid Regragui qui pourrait être épaulé par deux grands noms connus du public.

Le coach Vahid Halilhodzic a été viré à quelques mois de la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Une annonce officialisée dans un bref communiqué de la Fédération royale marocaine de football le jeudi 11 août, dans lequel on évoque «des divergences de points de vue entre la FRMF et l’entraineur» Franco bosnien.

Sans langue de bois, Fouzi Lakjaa président de la FRMF explique dans une interview à l’agence de presse espagnole EFE les raisons de ce licenciement brutal du coach. «Les joueurs et le public n’ont pas compris que des footballeurs qui avaient joué pendant six ou sept ans avec l’Équipe nationale étaient écartés et empêchés de représenter l’équipe», a indiqué le président, notant par ailleurs qu’il a eu «négligence lorsqu’il s’agissait de favoriser l’attachement des joueurs à leur équipe technique et de les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes, ce qui est le rôle principal de l’entraîneur».

Par conséquent, «il fallait que chacun trace son chemin la tête haute dans cette période où d’importantes victoires ont été remportées», a déclaré Fouzi Lakjaa, soulignant que le Franco-Bosnien a assuré son rôle de «la meilleure façon possible». Avant d’ajouter, «maintenant, si vous me demandez si cela aurait pu être mieux fait, je répondrais oui, notamment à la CAN 2021 au Cameroun».

Regragui, Ramzi et Benmahmoud

«En plus de préparer l’équipe pour la Coupe du monde nos objectifs sont clairs. Les qualifications pour la Coupe du monde et la CAF sont indiscutables et, comme nous sommes la deuxième équipe d’Afrique, nous devons atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Nous avons un an pour préparer cet événement qui se tiendra en janvier 2024 en Côte d’Ivoire», a déclaré le président de la FRMF.

Cette tâche ardue pourrait être confiée à l’ancien entraîneur du Wydad, Walid Regragui, qui en 2012 déjà premier adjoint de Rachid Taoussi. L’ancien international marocain a quitté il y a quelques semaines son poste d’entraîneur au sein du Wydad avec lequel il réalisa une saison exceptionnelle.

En tant qu’entraîneur adjoint, l’ancien international marocain Adil Ramzi pourrait être appelé par la FRMF. Ramzi a obtenu son diplôme d’entraineur cette année et a été nommé entraîneur du Jong PSV. Le jeune club voit d’ailleurs d’un bon œil le recrutement d’Adil Ramzi, lui permettant d’acquérir une expérience qui lui sera utile à son retour au club.

L’autre nom retenu par les spécialistes est celui de Rachid Benmahmoud, entraîneur adjoint de la sélection nationale A. L’ancien international marocain a fait ses preuves aux côtés de Houcine Ammouta lors de la dernière saison. Affaire à suivre.