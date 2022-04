Arsenal a battu Manchester United 3 buts à 1, samedi pour le compte de la 34e journée de Premier League, éloignant davantage les Red Devils de la 4e place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Nuno Tavares a ouvert la marque pour les Londoniens dès l’entame du match (3e), avant que Bukayo Saka ne confirme la supériorité des Gunners à la demi-heure de jeu depuis le point de penalty. Deux minutes plus tard, Cristiano Ronaldo, chaleureusement applaudi par le public de l’Emirates Stadium après la mort de son nouveau-né, a réussi à réduire l’écart (34e).

Mais les Mancuniens ont à nouveau cédé sur une frappe puissante de Granit Xhaka à la 70e minute de jeu. Avec six points de retard sur la quatrième place et un match joué en plus, les joueurs de Ralf Rangnick n’ont presque aucune chance de refaire leur retard d’ici la fin de la saison. Arsenal, désormais 4eme du classement, compte 60 points et trois longueurs d’avance sur Tottenham (5e) qui a encore un match a joué en fin d’après-midi contre Brentford.