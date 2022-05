Le Raid solidaire 4L Trophy, couru exclusivement en Renault 4, fête ses 25 ans. Les centaines de participants sont arrivés à Merzouga, où ils distribueront des dons avant de s’enfoncer un peu plus dans le désert marocain.

Des centaines de Renault 4L ont rallié le Maroc depuis la France pour le mythique raid solidaire 4L Trophy. Les participants ont embarqué le 8 mai en direction de Tanger, avant de rallier la capitale Rabat puis Boulajoul dans la région de Meknès –Tafilalet.

Premiers kilomètres en terres marocaines et premiers tajines…

De là, commence la première étape de ce rallye. «Guidées par les boussoles, les 4L filent enfin vers les portes du Sahara», à Merzouga plus précisément où débutera officiellement la compétition. Et c’est à Merzouga que devra s’organiser la «journée solidaire». «Les équipages sont invités à délester leur véhicule des nombreux dons qu’ils ont emporté pour l’association Enfants du désert», expliquent les organisateurs.

Mode road-trip ON

Les 4L ont pris le cap direction le grand sud marocain et les célèbres dunes de Merzouga.

296.5 km au compteur pour ce premier jour de compétition sportive du #4ltrophy !

#𝟰𝗹𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆𝟮𝟬𝟮𝟮

Premier réveil sur le bivouac de Merzouga

#4ltrophy2022

Et ce n’est pas fini, les participants s’enfonceront un peu plus dans le désert, lors des deux prochaines étapes d’«Erg Chebbi » et «Oued Ziz».