Le PSG vient de publier un article sur son site retraçant les « débuts séduisants » de Achraf Hakimi au sein du club parisien.

Dans un article publié ce 11 juin sur son site internet et intitulé « Achraf Hakimi, sa première année en Rouge et Bleu à la loupe », le Paris Saint-Germain (PSG) revient sur les performances du Lion de l’Atlas depuis son arrivée à Paris l’été dernier.

🔎📊 Retour sur la première saison en Rouge et Bleu d’@AchrafHakimi, venu renforcer le côté droit du Paris Saint-Germain l’été dernier. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 11, 2022

Arrivé de l’Inter Milan, Achraf Hakimi est venu renforcer le côté droit parisien. Après trois semaines d’adaptation et d’entraînement, il a joué son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs avec un premier but inscrit lors de sa première apparition en Ligue 1 au Stade de l’Aube qui ouvrait officiellement le compteur de buts parisiens de la saison.

En plus du premier but de l’exercice 2021/2022, le n°2 parisien inscrivait le 100e huit mois plus tard, sur un service impeccable de Kylian Mbappé, à Strasbourg. Au total, l’international marocain a disputé 41 matches cette saison dont 32 en Ligue 1 et 8 en Ligue des Champions, soit le deuxième joueur le plus utilisé de la saison après Kylian Mbappé, indique le site.

Le latéral clôture ainsi la saison comme le 5e joueur le plus décisif de l’effectif avec 4 buts et 6 passes décisives.

« Des débuts séduisants » et « de bon augure pour la saison prochaine », qualifie le média officiel du PSG qui explique aussi ce succès par son amitié avec Mbappé.

« Et rapidement, pour ne pas dire immédiatement, des connexions sont nées sur et en dehors du terrain. Comment passer à côté du duo franco-marocain Mbappé-Hakimi? L’amitié des deux coéquipiers leur a permis de développer des automatismes sur le terrain avec trois passes décisives du Marocain à destination du champion du monde français, soit le joueur qu’il a le plus servi », lit-on.

Achraf confiait d’ailleurs sur leur amitié: «Nous sommes de très bons amis. Notre complicité s’est créée de façon naturelle. On a le même âge, on aime les mêmes choses. C’est ce qui nous réunit sur le terrain et en dehors.»

Pour rappel, Hakimi a disputé son 50e match avec l’équipe nationale du Maroc, jeudi 9 juin à Rabat, face à l’Afrique du Sud (2-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire-2023).