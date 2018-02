Oulad Ziane, le "Théâtre des rêves" des migrants subsahariens

Les ordures ont été déblayées, les mendiants chassés, les joueurs ont enfilé leurs meilleures chaussures, les spectateurs ont quitté leur tente de fortune: le match de foot quotidien peut commencer sur le terrain du campement de migrants d'Oulad Ziane, à Casablanca.

"On s'organise entre communautés, on joue par équipe de cinq ou six sur le terrain, avec des conditions qui ne sont pas à la hauteur, avec la saleté, mais on joue quand même: on joue pour se faire plaisir, pour oublier", explique Djabel Niang.

Tenue orange fluo et dreadlocks afros, ce Sénégalais de 21 ans a quitté Dakar depuis "bientôt deux ans et demi", avec un grand rêve: "arriver à traverser" la Méditerranée et "une fois là-bas, rejoindre le Real Madrid Inchallah", si Dieu le veut.

"Le foot, c'est mon métier"

Le campement d'Oulad Ziane, situé près de la gare routière de Casablanca, abrite dans une odeur pestilentielle des migrants subsahariens en route vers l'Europe qui remontent du sud ou se font refouler du nord. Sa population fluctue selon les saisons, son petit terrain de foot est plus ou moins à l'étroit au milieu des tentes. Les différentes communautés - Maliens, Burkinabés, Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais et Guinéens- ont chacune leur "président" et leur équipe.

"On s'entraîne tous les jours, chaque soir", explique le milieu de terrain camerounais Chancelin Njike, 25 ans, cheveux ras et voix timide malgré sa carrure athlétique.

