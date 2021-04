Mahboubi a enlevé le métal précieux après avoir battu au premier tour le Croate Matej Nikolic (21-1) et le Libanais Tarik Mousalli en quarts de finale (24-4). En demi-finales, le taekwondoïste marocain a évincé l’Espagnol Raul Martinez (N.1) en s’imposant 18 à 9. En finale, Mahboubi a pris le meilleur sur l’Egyptien Seif Eissa (N.2), qualifié aux JO de Tokyo 2021, par 12 points à 11.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de taekwondo, publié dimanche, les athlètes Rabab Ouhaddi, Oumaima El Bouchti et Nada Laaraj prennent part également à cet open, considéré comme l’un des plus grands tournois internationaux, qui connait la participation de taekwondoïstes qualifiés aux JO et qui occupent les meilleurs places dans le classement mondial de leurs catégories.

Outre l’Espagne, cette compétition enregistre la participation d’athlètes représentant, notamment le Maroc, le Mexique, la Grande Bretagne, la France, la Croatie, l’Allemagne, le Mali, la Tunisie, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Canada, le Kazakhstan, l’Italie, la Suède, la Grèce, la Turquie, la Norvège, le Liban, la Slovénie, le Danemark et la Russie.