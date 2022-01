Alors que le tirage au sort lui avait déjà assigné son premier adversaire, le n°1 mondial a finalement été prié de plier bagages. Le Serbe, non-vacciné, risque d’être interdit d’entrée en Australie pendant trois ans.

Le ministre de l’Immigration de l’Australie Alex Hawke a pris la décision d’annuler à nouveau le visa du numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, arrivé à Melbourne il y a moins d’une semaine. Le Serbe, non-vacciné contre le Covid-19, risque l’expulsion du pays alors que sa participation à l’Open d’Australie avait été annoncée. Djokovic pourrait être interdit d’entrée en Australie pendant trois ans.

« J’ai exercé aujourd’hui le pouvoir que me confère l’article 133C(3) du Migration Act (…) pour annuler le visa détenu par M.Novak Djokovic pour des raisons de santé et de bon ordre, au motif qu’il était dans l’intérêt public de le faire (…) Pour prendre cette décision, j’ai soigneusement examiné les informations qui m’ont été fournies par le ministère de l’Intérieur, l’Australian Border Force et M. Djokovic. Le gouvernement Morrison est fermement engagé à protéger les frontières de l’Australie, notamment en ce qui concerne la pandémie de Covid-19 », explique le membre du gouvernement.

Le visa du n°1 mondial avait été annulé une première fois la nuit de son entrée sur le territoire australien. Le Serbe avait présenté une exemption à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 qui n’était pas valable aux yeux des autorités du pays. Cette exemption, pourtant délivrée par un panel d’experts et soutenue par Tennis Australia, s’appuyait sur le fait que Djokovic avait contracté le virus le 16 décembre. Une raison finalement insuffisante pour le gouvernement.