Nadal forfait à Indian Wells et Miami

Rafael Nadal ne participera pas à la tournée américaine. L’Espagnol a déclaré que sa blessure, contractée pendant l’Open d’Australie, l’empêchera de se rendre aux deux prochains Masters 1000, à Indian Wells et Miami.

Déjà forfait à Acapulco, le numéro 2 mondial poursuit son début de saison galère. L’année dernière, le Majorquin avait atteint les 8es à Indian Wells et la finale à Miami, battu à chaque fois par Roger Federer.

Hola a todos. Lamentablemente me veo obligado a escribiros esto.../ Unfortunately, the injury I suffered in Acapulco... https://t.co/IqrEHvMhHH

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 2, 2018