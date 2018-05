Morocco 2026 conquiert les Balkans

Le président de la République d'Albanie, Illir Meta à reçu, samedi à Tirana, une délégation du Comité de soutien à la candidature du Maroc à l'organisation de la coupe du monde de football 2026.

Après avoir rendu visite à la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie, la délégation Morocco 2026, composée de Nawel Moutawakel, Samira Sitaïl, Aziz Bouderbala, Hassan Abouyoub, ambassadeur du Maroc auprès de la République d'Albanie et Bujar Lybesha, consul honoraire, a exposé au président Meta le dossier de candidature marocain, dans ses dimensions technique, humaine et sportive.