« A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la Fifa », il a été décidé de « supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades » et de « concentrer la vente de boissons alcoolisées » dans les fan zones et les établissements autorisés, précise ce communiqué, sans donner les raisons d’une telle décision.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

«Certains supporters aiment avoir une bière au match, d’autres non. Mais la vraie question c’est que cette volte-face de dernière minute illustre un problème plus large: l’absence totale de communication et de transparence du comité d’organisation envers les supporters», a dénoncé la FSA, l’association des supporters anglais (FSA) dont des milliers sont attendus lundi pour leur premier match contre l’Iran.