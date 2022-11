Trente-sept ans, l’âge de consolation ? Battu par la France en finale du Mondial-2018, le maestro croate Luka Modric revient pour s’offrir une dernière danse au Mondial-2022 au Qatar, qui commence par le Maroc mercredi (11h00).

Un impeccable costume deux pièces noir, des mèches blondes et une photo d’équipe au pied de l’avion, aux côtés d’un drapeau croate : dès son atterrissage à Doha vendredi, Modric a éclaboussé le tarmac de sa classe, comme il l’a fait sur les pelouses d’Europe ces derniers mois.

Pièce centrale du schéma de Carlo Ancelotti, à Madrid, Luka Modric a été l’un des héros de la conquête du 14e sacre européen du Real, oscillant entre un rôle de métronome de l’attaque madrilène et celui de figure tutélaire de jeunes pépites qui pourraient presque être ses fils.

Le Français Eduardo Camavinga (20 ans), présent au Mondial avec la France, ou le milieu Luka Sucic (20 ans), son successeur désigné au sein de la sélection croate, se sont par exemple nourris de l’expérience du capitaine de la « Vatreni » (la « Flamboyante », en croate) aux 155 sélections.

– « Modric ? Immortel » –

En avril, sa passe décisive de l’extérieur du pied droit à destination de son jeune coéquipier brésilien Rodrygo, pour amener le quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea en prolongation, a par exemple enflammé les réseaux sociaux.

Mais Modric ne veut pas s’arrêter au Vieux continent. Quatre ans après sa terrible désillusion de Moscou (défaite 4-2 contre la France en finale) et un Ballon d’Or 2018 qui n’avait pas suffi à le consoler, le mage croate veut mettre la main sur la Coupe du monde, pour ce qui sera, sans doute, son dernier Mondial.

Le dernier, vraiment ? « Je crois qu’il peut continuer. Je le sens frais, très motivé à chaque entraînement… Je crois qu’il va continuer », avait glissé Ancelotti en août. « C’est un fantastique joueur, avec des qualités incroyables. Il a la chance de ne jamais avoir eu de grosse blessure dans sa carrière. A 37 ans, il est toujours l’un des meilleurs milieux en Europe », avait ajouté le technicien début septembre.

« Modric ? Immortel », avait même scandé « Carletto » au tout début de la saison, le 20 août, pour les dix ans de Modric au Real.

– Rêver grand –

« Il y a toujours eu beaucoup de scepticisme à mon égard, à propos de mes qualités, de mon style de jeu et de mon physique. On a dit que j’étais trop chétif pour atteindre le haut niveau. Mais cette adversité ne m’affecte pas, cela me motive encore plus », affirmait le génial milieu de terrain d’1,72 m, dans un entretien à l’AFP en 2020.

« Je ne crains rien, je peux être timide mais je n’ai pas peur », affirmait le lutin croate.

A Doha, les fans savent déjà qu’ils auront sous les yeux l’un des meilleurs milieux du siècle à l’aube de son crépuscule.

Le troisième joueur qui vend le plus de maillots au Real Madrid (derrière Vinicius et Karim Benzema) a trouvé des supporters même au Qatar, tous vêtus de la tenue extérieure de la Croatie et floquée au nom de Modric.

Et à West Bay, au nord de la luxueuse Corniche de la capitale, un immeuble entier s’illumine depuis plusieurs jours déjà d’une photo de Modric.

Le portrait géant du petit lutin qui rêvait en grand.