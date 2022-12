« Coupe du monde 2022 : comment faire pour ne pas nous voir déjà en finale de ce Mondial ? », titre le média français 20 minutes. Un article qui ne passe pas auprès des internautes et supporters marocains.

Les Lions de l’Atlas affrontent les Bleus ce mercredi 13 décembre en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Du côté de l’Hexagone, les pronostics donnent les champions du monde en titre comme vainqueurs. Mais « l’arrogance » de certains médias ne semblent pas être du goût des supporteurs marocains.

C’est notamment un article du média 20 minutes rédigé par leurs correspondants au Qatar qui a fait le plus de bruit. Au-delà du titre très provocateur, plusieurs passages sont repris et commentés par les internautes. « Pourtant, on a beau essayer de retourner le problème dans tous les sens, on ne voit pas comment les Bleus pourraient se prendre à leur tour les pieds dans le tapis », écrit le média.

Et d’enchainer: « Un confrère portugais croisé samedi dans la salle de presse du stade Al-Bayt à Al-Khor a eu beau nous répéter que cette équipe marocaine, c’est « la Grèce 2004 », qu’« ils vont aller au bout » avec « leur gardien trop fort », ON N’Y ARRIVE PAS ! ».

« L’arrogance ce n’est jamais une bonne chose », répond un internaute. « Les joueurs savent très bien qu’il ne faut pas sous-estimer le Maroc et ce n’est pas un article claqué de 20 minutes qui va changer quelque chose », dit un autre.

les joueurs savent très bien qu’il ne faut pas sous estimer le Maroc et c’est pas un article claqué de 20 Minutes qui va changer qqchose https://t.co/LQeYhqadQb — َ (@zorojrr) December 13, 2022

La France sera toujours une France, nous considère toujours comme un tiers monde et juste une source de richesse, je souhaite qu’on les envoie à l’aéroport mercredi prochain inshallah ya rab — Hamza El Mekkoudi (@HMMekk) December 13, 2022

L’arrogance c’est jamais une bonne chose — flexxx78 (@flexxx78) December 12, 2022

La France sera toujours une France, nous considère toujours comme un tiers monde et juste une source de richesse, je souhaite qu’on les envoie à l’aéroport mercredi prochain inshallah ya rab — Hamza El Mekkoudi (@HMMekk) December 13, 2022

Citant le sélectionneur français, les journalistes de 20 minutes nuancent toutefois leurs propos. « « Pour le moment, on a une demi-finale, on ne va pas se voir au bout. On s’en rapproche mais on a une étape importante pour y croire, et ça passe par mercredi. Certainement que peu de personnes pouvaient attendre le Maroc en demi-finale mais, de par ce qu’ils ont fait, les équipes qu’ils ont affrontées, ce n’est plus une surprise. Ils ont mérité de jouer une place en finale de Coupe du monde. Il faut les respecter », a affirmé Didier Deschamps.