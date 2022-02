La Confédération africaine de football a dévoilé les dates des matchs aller-retour qui opposeront le Maroc à la République Démocratique du Congo, en barrage de qualification à la Coupe du monde, Qatar 2022.

Après la CAN, c’est au tour du Mondial 2022. Les hommes de Vahid Halilhodzic connaissent désormais où et quand ils vont affronter les Congolais. Ainsi, le match aller se tiendra au stade des martyrs de Kinshasa le 26 mars à 14h00. Dans un communiqué, la Fédération congolaise de football indique avoir reçu une correspondance dans de la CAF lui confirmant le choix du stade: «Le match RDC – Maroc est fixé le samedi 26 mars 2022 à 14h00, heure locale, au stade des Martyrs de Kinshasa». Le match retour se jouera, quant à lui, le 29 mars au Complexe Mohammed V à Casablanca à 20h00.

En phases de poule, les Lions de l’Atlas ont terminé en tête du Groupe I avec 18 points. Le Onze national avait déjà entretenu une dynamique positive, disposant de la Guinée (4-1), malgré avoir concédé le premier et seul but de ces éliminatoires, après des victoires face au Soudan (2-0) (3-0) et la Guinée-Bissau (5-0) et (3-0).

Le tirage au sort des phases finales de la Coupe du Monde aura lieu le 1er avril 2022 à Doha, quand toutes les équipes qualifiées seront connues.

Au total, 32 nations participeront à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar à partir de novembre 2022. Le Qatar se qualifie automatiquement en tant qu’hôte et les 31 autres finalistes sortiront des qualifications régionales organisées dans le monde entier.