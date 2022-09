La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs du Mondial-2022 au Qatar, qui devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et le Comité suprême d’organisation.

« Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d’effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d’origine », précisent les organisateurs.

Au comptoir d’enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48h avant l’heure de départ pour un test PCR et de moins de 24h pour un test antigénique.

Il ne sera pas nécessaire d’effectuer un nouveau test à l’arrivée.

Le port du masque sera obligatoire pour tous dans les transports publics et dans les établissements de santé.

Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s’isoler pendant 5 jours puis porter un masque pendant 5 jours.

Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l’application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés.

Des informations supplémentaires sur l’utilisation d’Ehteraz pendant le tournoi, notamment dans les stades, « seront communiquées en temps voulu », ont indiqué les organisateurs à l’AFP.

Ils précisent également que « les soins de santé d’urgence seront fournis gratuitement dans les hôpitaux publics pour les titulaires de la carte Hayya », qui fait office de visa pour le Qatar et de billet de match.

L’ensemble des hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics du pays seront ouverts aux visiteurs.

Le tournoi aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.