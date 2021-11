L’Espagne a difficilement obtenu dimanche son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en battant la Suède (1-0), alors que le Portugal a laissé échapper sa qualification à la dernière minute, en s’inclinant face à la Serbie (1-2), et devra passer par les barrages en mars.

Les Portugais avaient pourtant bien entamé les débats à Lisbonne, par un but de Renato Sanches dès la 2e minute, mais Dusan Tadic a égalisé une demi-heure plus tard (33e), sur une frappe contrée par Danilo qui a surpris Rui Patricio, parti de l’autre côté.

Un nul suffisait à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pour décrocher leur visa pour le Qatar et ils semblaient se diriger vers ce résultat quand Alex Mitrovic a donné l’avantage à la Serbie à la 90e minute, synonyme de qualification in extremis et donc d’exploit.

Pendant ce temps-là, à Séville, les hommes de Luis Enrique ont dû se montrer très patients contre des Suédois solides et bien organisés, qui n’avaient qu’un point de retard sur eux dans le groupe B et joueront donc les barrages, après avoir multiplié les occasions d’ouvrir le score.

Zlatan Ibrahimovic, de retour dans l’effectif, a fait son entrée à la 73e minute, alors que le score était de 0-0, mais ce sont les Espagnols qui ont enfin marqué, à la 86e minute, par Alvaro Morata, suite à un superbe tir d’Olmo détourné sur la barre transversale par le gardien suédois.

Les Bleus qualifiés

Les Bleus, eux, défendront leur titre au Qatar. Flamboyants vainqueurs du Kazakhstan avec un quadruplé de l’attaquant parisien au Parc des Princes samedi (8-0), les champions du monde français ont validé leur ticket pour le Mondial-2022 avant la fin des éliminatoires.

Dans le groupe H, la Russie a perdu à Split, le match (1-0) et sa place de leader. Elle jouera donc les barrages alors que les vice-champions du monde croates peuvent déjà préparer leurs valises pour le Qatar.

Dans le groupe J, l’Allemagne, déjà qualifiée, s’est promenée en Arménie (4-1) et la Macédoine du Nord, victorieuse de l’Islande (3-1) à Skopje, jouera les barrages car elle a conservé son point d’avance sur la Roumanie qui s’est logiquement imposée au Liechtenstein (2-0).