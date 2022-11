Les équipes des poules A et B s’affrontent ce mardi 29 novembre pour gagner le maximum de points. Tous les matchs sont à suivre sur la chaîne beIN Sports 1 et 2.

L’Equateur (4 points) joue contre le Sénégal (3 points) à 16h (heure marocaine).

A la même heure, les Pays-Bas (4 points) affrontent le Qatar, déjà éliminé (0 point).

A 20h, deux matchs auront également lieu en même temps: l’Iran (3 points) contre les Etats-Unis (2 points) et le Pays de Galles (1 point) contre l’Angleterre (4 points).

Tous ces matchs sont diffusés sur beIN Sports ainsi que TF1 pour le match Pays de Galles-Angleterre.

We're down to the pointy end of the group stage 👀

Matchweek 3️⃣ is here!#FIFAWorldCup #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022