Les matchs de phase de groupes débutent fort ce lundi 21 novembre. Les matchs seront retransmis par la chaîne beINn Sports 1.

Le premier match verra s’affronter l’Angleterre et l’Iran (Groupe B) à partir de 14h (heure marocaine).

Get aboard the hype train! 💥 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wPn6GppyiT

Les Pays-Bas affronteront les Lions de la Térranga (Groupe A) à 17h.

🇸🇳 Everyone should laugh and dance into matchday like Senegal 🕺 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Sj6JFrYU2c

À 20H les Américains se mesureront au Pays de Galles (Groupe B).

🇺🇸 First look 🏟👀@USMNT get familiar with Ahmad Bin Ali Stadium before their Group B opener.#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/HJSPk1QYWk

