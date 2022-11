Les derniers groupes (G-H) font leur entrée en Coupe du monde. Tous les matchs sont à suivre sur la chaîne beIN Sports 1, ainsi que sur TF1 et TMC qui diffuseront le dernier de cette journée.

Les Lions Indomptables se mesureront aux Suisses (Groupe G) à 11H.

L’Uruguay, deux fois champion du monde affrontera la Corée du Sud (Groupe H) à 14h.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, se mesurera aux Étoiles noires (Groupe G) à 17h.

