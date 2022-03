Après sa qualification au Mondial 2022 de Qatar, l’équipe du Maroc a été félicitée par le monde du foot sur les réseaux sociaux. De la Liga aux clubs du championnat de France, en passant par la fédération du Qatar, tous ont eu un petit mot pour les Lions.

La qualification de l’équipe du Maroc au Mondial du Qatar n’a pas laissé indifférent le monde du football. Les clubs français où évoluent des internationaux marocains ont salué la prestation du Onze national.

En Espagne, c’est le compte officiel de la Liga en arabe qui félicite la sélection marocaine…



…tout comme la fédération qatarienne de football

Congratulations to Morocco 🇲🇦 on qualifying for the FIFA World Cup Qatar 2022 🇶🇦 👏 pic.twitter.com/UTK0fSmaA1

— Qatar Football Association (@QFA_EN) March 29, 2022