Les groupes F et E s’affrontent ce mercredi 23 novembre. Les Lions de l’Atlas ont joué leur premier match, retransmis, comme tous les autres sur la chaîne beIN Sports 1. Un match contre les Croates qui s’est soldé sur un score nul zéro à zéro.

L’Allemagne se mesurera au Japon (Groupe E) à 14H.

L’Espagne, championne du monde en 2010, affronte le Costa Rica (Groupe E) à 17h.

Le dernier match opposera les deux autres adversaires du Maroc ; la Belgique et le Canada qui s’affronteront à 20h. En plus de beIN, TF1 et TMC diffuseront également ce match.